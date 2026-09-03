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03.09.2026 06:37:00
Tenth Avenue Petroleum präsentierte Quartalsergebnisse
Tenth Avenue Petroleum hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Tenth Avenue Petroleum im vergangenen Quartal 0.6 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tenth Avenue Petroleum 0.6 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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