Tent Group redéfinit le concept de résidence de luxe et crée des quartiers emblématiques

ABUJA, Nigeria, 12 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Tent Group se concentre principalement sur le développement des infrastructures au sein de ses propriétés, sachant que la base d'une propriété exceptionnelle est ancrée dans les dispositions infrastructurelles. C'est ce que nous faisons avec un œil attentif aux détails et avec le plus grand professionnalisme.

Charles Nwakamma-Chukwuemeka, PDG de Tent Group, a déclaré que dans de tels circonstances, les compagnies d'assurance prennent en charge le paiement du bâtiment pour les clients du groupe dans le cadre de cette offre.

M. Chukwuemeka a déclaré que la protection hypothécaire est l'une des choses que le groupe fournit gratuitement car il paie la prime au nom des bénéficiaires.

Il a déclaré qu'avec l'objectif d'atténuer les problèmes de logement, le groupe Tent fournit des maisons de classe qui correspondent de manière convaincante aux goûts des personnes fortunées, des Nigérians de la classe moyenne et de la classe à faible revenu.

Le PDG a déclaré que, pour satisfaire les désirs et les spécifications des clients, Tent Group s'attache à proposer tous les types de bâtiments qui correspondent aux goûts et aux attentes uniques des prospects, depuis les duplex jumelés de quatre chambres jusqu'aux terrasses de quatre chambres, en passant par les duplex détachés de cinq chambres, les duplex détachés de six chambres, les appartements d'une, deux et trois chambres ainsi que les duplex jumelés.

Pour les Nigérians de la diaspora et ceux qui souhaitent profiter de ces offres exquises, M. Chukwuemeka a déclaré que l'entreprise dispose d'une plateforme sur laquelle les propriétaires potentiels s'inscrivent, indiquent le type de bâtiment et les spécifications, tandis que l'entreprise conçoit le bâtiment pour répondre aux besoins du propriétaire :

« Nous avons développé un processus solide, de la conceptualisation au lancement de projets, pour répondre aux besoins des Nigérians de la diaspora, en comprenant les types de concepts de logement demandés au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs.

Nous avons une plateforme sur laquelle vous pouvez vous inscrivez. Vous nous dites le type de maison que vous souhaitez. Nous la construisons pour répondre à vos besoins.

Nos processus donnent aux Nigérians de la diaspora beaucoup de confiance. Vous savez que certains d'entre eux ont des parents à qui ils ont envoyé de l'argent dans le passé mais qui ne leur offrent pas de telles maisons.

Nous avons également rendu les choses confortables et pratiques pour eux car ils ne paient pas 100 % du coût du projet. Ainsi, à partir de maintenant, ils ne paient que 10 ou 20 % du coût », a-t-il déclaré.

M. Chukwuemeka a également ajouté que pour les Nigérians de la diaspora qui souhaitent revenir au pays, la société propose également des appartements en location-vente, ajoutant que les clients du groupe Tent sont issus de tous les secteurs, notamment du monde des affaires et des ONG.

Web : www.idealgrace.com.ng