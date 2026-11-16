Tensho Electric Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tensho Electric Industries präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 22.35 JPY, nach -17.410 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 5.90 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.40 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch