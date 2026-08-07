Tenryu Saw Mfg stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tenryu Saw Mfg präsentierte am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 52.66 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tenryu Saw Mfg 48.61 JPY je Aktie verdient.

Tenryu Saw Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch