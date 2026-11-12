Tenryu Saw Mfg: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tenryu Saw Mfg hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -43.35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tenryu Saw Mfg ein EPS von 44.75 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4.03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch