TENPOS BUSTERS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TENPOS BUSTERS hat am 09.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 27.84 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 41.30 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat TENPOS BUSTERS im vergangenen Quartal 14.09 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TENPOS BUSTERS 11.98 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch