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16.11.2026 06:37:00
Tenpo Innovation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tenpo Innovation hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 22.21 JPY, nach 19.35 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.42 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4.59 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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