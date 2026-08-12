Tenpo Innovation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tenpo Innovation hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15.96 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.23 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4.82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch