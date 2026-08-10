Tenox hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Tenox lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.47 JPY gegenüber 41.69 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.53 Prozent zurück. Hier wurden 4.94 Milliarden JPY gegenüber 5.18 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch