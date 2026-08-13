tenoHoldings Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

tenoHoldings Company hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 11.12 JPY. Im letzten Jahr hatte tenoHoldings Company einen Gewinn von 19.19 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat tenoHoldings Company mit einem Umsatz von insgesamt 4.97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch