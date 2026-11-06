Tenneco Clean Air India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tenneco Clean Air India hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4.29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.18 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4.20 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 15.86 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch