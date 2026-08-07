|
07.08.2026 06:37:00
Tenneco Clean Air India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tenneco Clean Air India liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tenneco Clean Air India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.16 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 12.86 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3.90 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 14.81 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.