Tenneco Clean Air India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tenneco Clean Air India liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tenneco Clean Air India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4.16 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.45 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 12.86 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 3.90 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 14.81 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch