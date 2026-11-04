Tennant: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tennant präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1.12 USD. Im letzten Jahr hatte Tennant einen Gewinn von 0.800 USD je Aktie eingefahren.

Tennant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 322.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 303.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch