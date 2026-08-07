Tennant: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tennant präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tennant 1.08 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tennant in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 324.0 Millionen USD im Vergleich zu 318.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch