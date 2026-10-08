Tenmaya Store: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tenmaya Store hat am 07.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 26.70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tenmaya Store 29.80 JPY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.88 Prozent auf 15.31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch