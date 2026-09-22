Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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22.09.2026 07:00:09
Tenity beruft ehemaligen Partners-Group-Manager in den Verwaltungsrat
Die Schweizer Fintech- und Venture-Capital-Plattform Tenity verstärkt ihren Verwaltungsrat mit einem prominenten Namen aus der Private-Markets-Branche. Felix Haldner, früherer Partner und Geschäftsleitungsmitglied von Partners Group, zieht in das Gremium ein.
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KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
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Analysen zu Partners Group AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen
Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne. Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben.