Tengasco Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tengasco Registered hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 4.11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tengasco Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1.44 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Tengasco Registered im vergangenen Quartal 165.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tengasco Registered 85.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch