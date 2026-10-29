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29.10.2026 11:53:56
Tenet Healthcare Corp. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Tenet Healthcare Corp. (THC) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.000 billion, or $12.41 per share. This compares with $342 million, or $3.86 per share, last year.
Excluding items, Tenet Healthcare Corp. reported adjusted earnings of $535 million or $6.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.5% to $5.631 billion from $5.289 billion last year.
Tenet Healthcare Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.000 Bln. vs. $342 Mln. last year. -EPS: $12.41 vs. $3.86 last year. -Revenue: $5.631 Bln vs. $5.289 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 22.05 To $ 23.01 Full year revenue guidance: $ 22.050 B To $ 22.450 B
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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