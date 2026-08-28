Tenet Fintech Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Tenet Fintech Group hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CAD gegenüber -0.010 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 52.8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch