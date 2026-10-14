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14.10.2026 06:37:00
TENDA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TENDA präsentierte am 13.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3.22 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei TENDA ein EPS von -2.490 JPY in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.55 Prozent auf 1.23 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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