Tencent: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tencent hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.12 SGD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 SGD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 38.51 Milliarden SGD gegenüber 33.18 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch