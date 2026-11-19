Tencent hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.21 HKD gegenüber 7.60 HKD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 241.18 Milliarden HKD im Vergleich zu 210.75 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch