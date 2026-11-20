Tencent lud am 18.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 7.06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6.95 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 207.34 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 192.87 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch