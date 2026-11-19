Tencent Music Entertainment Group Registered A hat am 17.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.80 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.770 HKD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.40 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent Music Entertainment Group Registered A einen Umsatz von 9.25 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch