Tencent Music Entertainment Group Registered A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tencent Music Entertainment Group Registered A präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.91 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.850 HKD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.28 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 9.11 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch