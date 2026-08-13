Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.31 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch