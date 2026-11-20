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20.11.2026 06:37:00
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0.20 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.200 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1.33 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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