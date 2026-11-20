Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 A hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.20 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.200 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.33 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch