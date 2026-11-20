Tencent hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.970 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30.75 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 26.95 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch