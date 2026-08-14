Tencent informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tencent stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 0.850 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 25.51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch