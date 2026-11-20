Tencent hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.13 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.120 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.84 Prozent auf 39.38 Milliarden SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.59 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch