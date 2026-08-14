Tencent: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tencent hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.12 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 204.79 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 184.50 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch