Tencent: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tencent hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 7.14 HKD gegenüber 6.60 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.40 Prozent auf 235.71 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch