Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Kursplus

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 49,81 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'584 Punkten liegt. Bei 50,10 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 184 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 50,57 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 7,47 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,95 CNY belaufen. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 235.71 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 30,85 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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