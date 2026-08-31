Tencent Aktie News: Anleger greifen bei Tencent am Nachmittag zu

Die Tencent-Aktie konnte um 16:28 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 49,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'584 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 50,10 EUR. Bei 49,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'752 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 50,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 7,26 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,95 CNY aus. Tencent veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,14 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 235.71 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 199.08 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2027 30,85 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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