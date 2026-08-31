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31.08.2026 12:29:00

Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tencent. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Tencent Holdings
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Das Papier von Tencent konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 49,92 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'584 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tencent-Aktie bei 50,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,49 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 374 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 50,22 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,09 EUR am 23.06.2026. Abschläge von 7,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,95 CNY ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,14 HKD gegenüber 6,60 HKD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 30,85 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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