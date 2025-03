Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag in Rot

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 59,14 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der bislang bei 23'426 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Tencent-Aktie bis auf 58,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,98 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 1'758 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,02 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 35,61 EUR fiel das Papier am 10.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 39,80 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,52 CNY je Tencent-Aktie. Tencent veröffentlichte am 19.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,05 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,11 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 167.77 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 186.49 Mrd. HKD ausgewiesen.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 26,12 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

