Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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30.09.2026 09:29:00
Tencent Aktie News: Tencent tritt am Vormittag auf der Stelle
Die Aktie von Tencent zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 48,30 EUR zeigte sich die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel zuletzt kaum verändert.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Tencent-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 48,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Hang Seng, der aktuell bei 24'523 Punkten steht. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,30 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 48,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,00 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 414 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 35,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 CNY aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Es stand ein EPS von 7,14 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,60 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235.71 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Tencent dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,98 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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