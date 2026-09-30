Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,38 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 24'523 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 48,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 783 Tencent-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 55,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 4,74 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,94 CNY aus. Am 12.08.2026 lud Tencent zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 235.71 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2026 28,98 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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