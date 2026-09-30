Tencent Aktie News: Tencent am Mittag schwächer

Um 12:28 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,05 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der derzeit bei 24'523 Punkten notiert. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,00 EUR nach. Bei 48,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 667 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 35,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 46,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 4,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 12.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,14 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 235.71 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 28,98 CNY je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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