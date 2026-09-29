Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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29.09.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 48,81 EUR.
Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 48,81 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Hang Seng, der aktuell bei 24'642 Punkten steht. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,18 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 258 Tencent-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 74,99 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,64 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 5,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,94 CNY. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 7,14 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Tencent am 10.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 28,98 CNY im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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