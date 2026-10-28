Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag fester

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 44,59 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 23'041 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 44,65 EUR. Bei 44,44 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten 2'623 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,65 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 65,17 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,91 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 3,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Tencent liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235.71 Mrd. HKD im Vergleich zu 199.08 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 10.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Tencent die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,69 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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