Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 44,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 23'041 Punkten tendiert. Die Tencent-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,65 EUR an. Mit einem Wert von 44,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'253 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 73,65 EUR erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.10.2026 bei 42,91 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 3,78 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,96 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 5,30 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 12.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,60 HKD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Tencent 235.71 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199.08 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2026 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Tencent-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,69 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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