Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 49,64 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'510 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 49,69 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,59 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 33,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 7,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,94 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 12.08.2026. Das EPS lag bei 7,14 HKD. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235.71 Mrd. HKD im Vergleich zu 199.08 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 28,97 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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