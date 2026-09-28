Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 49,69 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 24'510 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 49,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,59 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 2'434 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,99 EUR) erklomm das Papier am 10.10.2025. 50,93 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,09 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,25 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,94 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 5,30 HKD aus. Am 12.08.2026 äusserte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,14 HKD, nach 6,60 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 235.71 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199.08 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,97 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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