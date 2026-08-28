Tencent Aktie News: Tencent am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Tencent legte um 09:28 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 2,3 Prozent auf 50,46 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'565 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 50,70 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,30 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'182 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 48,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 46,09 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,67 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,30 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,95 CNY. Tencent gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,14 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,60 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 235.71 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 199.08 Mrd. HKD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Tencent am 18.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 28,95 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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