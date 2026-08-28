Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 50,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 25'565 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 50,70 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,30 EUR. Zuletzt wechselten 6'534 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2026 (46,09 EUR). Abschläge von 7,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Am 12.08.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 235.71 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199.08 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 28,95 CNY im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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