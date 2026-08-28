Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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28.08.2026 12:29:00
Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag freundlich
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 50,18 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 50,18 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Hang Seng, der zurzeit bei 25'565 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 50,70 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 5'015 Tencent-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 74,99 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2026 Kursverluste bis auf 46,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,95 CNY. Am 12.08.2026 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,14 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,60 HKD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235.71 Mrd. HKD im Vergleich zu 199.08 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2026 auf 28,95 CNY je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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