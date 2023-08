Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 38,78 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Hang Seng, der bei 17'956 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,79 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 38,52 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 13'988 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.01.2023 bei 48,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 25,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,87 EUR ab. Mit Abgaben von 38,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 16.08.2023. In Sachen EPS wurden 3,88 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 2,75 CNY je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent auf 149'208,00 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 134'034,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tencent am 15.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 15,36 CNY im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.ch