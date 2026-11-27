Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 41,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Hang Seng, der derzeit bei 22'226 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 41,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 1'718 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2026 bei 70,07 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 41,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2026 bei 38,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 7,31 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,92 CNY. Tencent liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,21 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,60 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 210.75 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241.18 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.03.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 28,12 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tencent enttäuscht wegen hoher KI-Investitionen auf ganzer Linie: Aktie von Grossaktionäre Prosus wird abgestraft

Ausblick: Tencent verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Tencent präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel