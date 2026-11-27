Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:28 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 41,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Hang Seng, der im Moment bei 22'226 Punkten tendiert. Die Tencent-Aktie legte bis auf 41,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,64 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'975 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 70,07 EUR markierte der Titel am 12.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 68,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,00 EUR am 25.11.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 9,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,92 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 5,30 HKD je Wertpapier. Am 18.11.2026 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,60 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 241.18 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210.75 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tencent am 24.03.2027 vorlegen.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 28,12 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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